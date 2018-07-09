9 июля в Лондоне состоялось крещение маленького принца Луи, младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Об этом сообщает Hello Magazine.
Крестными маленького Луи стали друг принца Уильяма Николас ван Катсем и Леди Лаура Мид, - супруга давнего друга принца Уильяма и крестного принцессы Шарлотты.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преемник Елизаветы II в Содружестве наций не определен
Церемония прошла в узком кругу родственников в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
Напомним, британские власти отрепетировали действия на случай смерти Елизаветы II.