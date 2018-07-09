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Главная » Мир » Россия совершила нападение на Великобританию, - глава минобороны Уильямсон

Россия совершила нападение на Великобританию, - глава минобороны Уильямсон

Россия совершила нападение на Великобританию, - глава минобороны Уильямсон
Гэвин Уильямсон / Фото с сайта observer.net.ua

Лондон напрямую обвинил Москву в отравлении гражданина Великобритании

09.07.18 184
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия совершила нападение на британской земле.  

Об этом Уильямсон заявил во время выступления в парламенте, комментируя смерть британки Дон Стерджес от отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

"Простая реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британскую землю, что привело к смерти британского гражданина", - цитирует Уильямсона Reuters.

Британский премьер-министр Тереза Мэй ранее заявила, что "потрясена и шокирована" смертью, которая произошла после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Отметим, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Британская полиция сообщила, что пострадавшая пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом. Правоохранители готовятся к длительному расследованию этого дела. Приоритетной целью полиция ставит определение источника отравления.

Напомним, 4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Пострадавшие после отравления все тем же "Новичком" выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

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