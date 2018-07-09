Финляндия может вернуть погранконтроль

Такое уже случалось в 2005 году

Финляндия может временно вернуть внутренние проверки на границах стран, входящих в Шенгенскую зону.

Такое предложение высказало Министерство внутренних дел Финляндии, передает телерадиокомпания Yle.

Причиной этого предложения стал предстоящий визит президентов США и России в Хельсинки.

Проверки могли бы начаться в пятницу в 12.00 и длились бы в течение четырех суток.

Цель проверок - предотвратить приезда в Финляндии людей, которые могли бы представлять угрозу безопасности и поддержания общественного порядка.

Пограничный контроль на границах Финляндии со странами Шенегену прекратился в 2001 году. После этого, в порядке исключения, его временно вернули в связи с проведением чемпионата мира по легкой атлетике в 2005 году.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.