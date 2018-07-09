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Главная » Мир » США содержат НАТО на 90%, - Трамп

США содержат НАТО на 90%, - Трамп

США содержат НАТО на 90%, - Трамп
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото: Getty Images

Дональд Трамп считает несправедливыми траты разных стран на альянс

09.07.18 259
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по Альянсу за недостаточные финансовые взносы со стороны многих стран-членов Организации.

Соответствующие заявления глава Белого дома разместил на официальной странице в сети Twitter.

"Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и это неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", - заявил Трамп.

По его словам, Германия платит только 1% от своего ВВП, в то время как Соединенные Штаты – 4%.

"По некоторым подсчетам, США выплачивают до 90% в НАТО, причем многие страны никак не могут достичь своих 2-процентных обязательств", - отметил Трамп.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что ожидает от членов Альянса согласования относительно создания новых командных структур на территории США и Германии, чтобы управлять перемещением сил в Атлантике и Европе.

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