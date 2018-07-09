Британия станет колонией ЕС, - Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем прошении об отставке заявил, что "мечта о Brexit умирает, а "страна идет к тому, чтобы стать колонией".
Об этом сообщает Reuters.
Джонсон так прокомментировал договоренности Лондона с Брюсселем по Brexit.
Документ предполагает создание зоны свободной торговли и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.
"Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения", - написал Джонсон.
Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.
Это произошло на фоне разногласий правительства по поводу Brexit.