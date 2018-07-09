Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Британия станет колонией ЕС, - Джонсон

Британия станет колонией ЕС, - Джонсон

Британия станет колонией ЕС, - Джонсон
Фото с сайта 112 Украина

По его словам, мечта о Brexit умирает

09.07.18 47
100

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем прошении об отставке заявил, что "мечта о Brexit умирает, а "страна идет к тому, чтобы стать колонией".

Об этом сообщает Reuters.

Джонсон так прокомментировал договоренности Лондона с Брюсселем по Brexit.

Документ предполагает создание зоны свободной торговли и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

"Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения", - написал Джонсон.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.

Это произошло на фоне разногласий правительства по поводу Brexit.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Борис Джонсон подал в отставкуВ Британии новый министр Brexit, Европа готова договариватьсяБритания раскрыла свою версию таможенных отношений с ЕС после Brexit
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4838
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59056
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6974
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9877
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11556
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 15025
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4488
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20280
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4291
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9808
  1. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 8279 / 8583
  2. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 5496 / 6135
  3. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 3496 / 3959
  4. В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться 2966 / 4395
  5. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 2447 / 3762
  6. В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле 2145 / 2451
  7. "Тоннель любви" в Ровенской области стал платным 2127 / 2480
  8. В Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек 2046 / 2239
  9. Украинцы стали чаще ездить в Крым 2037 / 5450
  10. Хорваты посвятили Украине победу над Россией 1601 / 1799
  1. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 25 / 3959
  2. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21 / 8583
  3. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 13 / 3762
  4. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 11 / 1662
  5. Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом 8 / 708
  6. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 7 / 1544
  7. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 7 / 6135
  8. Вида о "Слава Украине": это не политическое послание 5 / 358
  9. Хорваты посвятили Украине победу над Россией 5 / 1799
  10. Балтийский фронт. Министр иностранных дел Латвии — о русских негражданах, "гибридных" угрозах и украинском опыте 5 / 589
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.