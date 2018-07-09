Британия станет колонией ЕС, - Джонсон

По его словам, мечта о Brexit умирает

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем прошении об отставке заявил, что "мечта о Brexit умирает, а "страна идет к тому, чтобы стать колонией".

Об этом сообщает Reuters.

Джонсон так прокомментировал договоренности Лондона с Брюсселем по Brexit.

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Документ предполагает создание зоны свободной торговли и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

"Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения", - написал Джонсон.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.

Это произошло на фоне разногласий правительства по поводу Brexit.