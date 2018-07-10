Министр юстиции Чехии выдержала на должности 13 дней и уволилась из-за кроликов

Министр юстиции Чехии Татьяна Мала заявила о своей отставке с должности. Причиной послужили посыпавшиеся на нее обвинения в нарушениях при написании дипломной работы.

Об этом сообщает Aktualne.

Татьяна Мала проработала в должности министра всего 13 дней. Отставка произошла за два дня до голосования парламента о доверии правительству меньшинства Андрея Бабиша.

В 2005 году Мала защищала диплом на тему "Микроклиматические условия для выращивания кроликов". Университет Менделя в Брно отметил, что на одиннадцати из 48 страниц "заметны пересечения" с работой, которая была защищена двумя годами ранее.

Работу оценили не как плагиат, а только как такую, которая не соответствует современным научным стандартам. Кроме того, ее магистерскую работу по вопросам семейного права, защищенную в 2011 году, также считают проблемной.

"Это кампания против меня и я просто не хочу, чтобы она помешала правительству", - объяснила министр свою отставку.

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Напомним, в Украине правительство внесло изменения в порядок присуждения ученых званий, которые усилили ответственность за нарушения академической добропорядочности.