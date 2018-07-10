В Нидерландах эвакуировали самолет Ryanair

В аэропорту нидерландского города Эйндховен эвакуировали пассажирский самолет Ryanair из-за угрозы взрыва. На борту судна нашли письмо, в котором сообщалось, что на судне есть взрывчатка.
Об этом сообщает местное издание Het Nieuwsblad.
Лоукостер должен был вылететь около 20:00 9 июля из Нидерландов в Эдинбург, Шотландия.
Самолет обследовали с собаками и тщательно проверили, взрывчатки не нашли. Аэропорт не закрыли, однако пассажирам других рейсов перенесли вылеты на несколько часов.
Никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, в аэропорту Дюссельдорфа напали с ножом на сотрудника службы безопасности. Он получил тяжелое ранение в голову.