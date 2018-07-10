У всех спасенных из тайской пещеры детей обнаружена инфекция

Сегодня извлекут на поверхность всех, заблокированных в пещере

У всех детей, которых подняли из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, обнаружили наличие инфекции.

В то же время сегодня, 10 июля, из пещеры эвакуируют всех оставшихся в ней подростков и тренера.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это будет завершающая часть спасательной операции.

Оставшихся четырех мальчиков и их тренера планируют поднять одновременно. Каждому спасенному придется пробыть под наблюдением медиков в течение недели.

"Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки. Однако признаки инфекции у всех спасенных детей", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Таиланда.

Напомним, в Таиланде погиб дайвер, который участвовал в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры.