Османскую Германию признали националистической группировкой и запретили

Турецкое националистическое формирование Osmanen Germania BC признано незаконным на территории Германии.

Об этом со ссылкой на решение МВД страны сообщает DW.

В заявлении МВД, подписанном его главой Хорстом Зеехофером говорится, что "от клуба исходит серьезная угроза интересам отдельных лиц и широкой общественности".

Формирование объединяет рокерскую группу ибоксерский клуб. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении группировки были начаты в середине марта.

Утром, 10 июля, прошли обыски у членов Osmanen Germania BC в федеральных землях Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Бавария и Гессен.

В МВД указали, что деятельность группировки противоречит закону, регулирующему порядок создания и права общественных объединений в Германии. Под запрет подпали и все региональные отделения Osmanen Germania BC, которых в ФРГ не менее 16.

"Те, кто отвергает верховенство закона, не могут ждать от нас поблажек", - пояснил Зеехофер.

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