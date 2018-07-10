Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Более 400 китайских чиновников попали в тюрьму за некачественную борьбу с загрязнением природы

Более 400 китайских чиновников попали в тюрьму за некачественную борьбу с загрязнением природы

Более 400 китайских чиновников попали в тюрьму за некачественную борьбу с загрязнением природы
Фото: Синьхуа

Всего наказали более 4 тыс. чиновников

10.07.18 28
000

В общей сложности 4 305 чиновников из 10 провинций и регионов Китая были привлечены к ответственности за неспособность исправить нарушения в охране окружающей среды.

Об этом сообщает Reuters.

В этом раунде инспекцией было выявлено 28 076 нарушений. 464 должностных лица подверглись административному или уголовному задержанию.

Китай находится на пятом году своей войны с загрязнением природы. Начиная с конца мая правительственные инспекторы начали пересматривать тысячи нарушений, выявленных во время общенационального экологического аудита, и обнаружили, что многие из проблем не были должным образом решены.

Местные власти и государственные предприятия были обвинены в проведении "поверхностных" или даже "мошеннических" исправлений нарушений. 

Напомним, в течение девяти дней китайская провинция Цинхай жила и работала исключительно на энергии, поставляемой с солнечных электростанций, ветряков и ГЭС.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Загрязнение грунтов на Донбассе превышает норму в 20 раз, - СемеракУченые попытаются "воскресить" белого носорогаКитайских ядерных боеголовок почти достаточно для уничтожения НАТО
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4880
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59131
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7052
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9989
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11593
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 15171
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4653
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20379
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4320
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9888
  1. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 6104 / 6767
  2. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 4015 / 9034
  3. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 3527 / 3993
  4. В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле 2358 / 2681
  5. Посольство Украины объяснило британским СМИ значение лозунга "Слава Украине" 1413 / 1614
  6. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 1375 / 1561
  7. Восьмерых детей смогли достать из пещеры в Таиланде 1374 / 1540
  8. В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться 1194 / 4676
  9. Экспортные горизонты. Куда кроме ЕС можно поставлять украинские товары 1173 / 1354
  10. Война будет долгой. На что похожа украинская контрабанда 1013 / 1359
  1. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 26 / 3993
  2. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 12 / 9034
  3. Вида записал еще один видеоролик со словами "Слава Украине" 10 / 869
  4. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 8 / 6767
  5. Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом 8 / 795
  6. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 7 / 1561
  7. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 7 / 1937
  8. Балтийский фронт. Министр иностранных дел Латвии — о русских негражданах, "гибридных" угрозах и украинском опыте 5 / 675
  9. Вида о "Слава Украине": это не политическое послание 5 / 394
  10. Использование бахил в больницах экономически необоснованно, - Супрун 5 / 1167
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.