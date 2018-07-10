Более 400 китайских чиновников попали в тюрьму за некачественную борьбу с загрязнением природы

Всего наказали более 4 тыс. чиновников

В общей сложности 4 305 чиновников из 10 провинций и регионов Китая были привлечены к ответственности за неспособность исправить нарушения в охране окружающей среды.

Об этом сообщает Reuters.

В этом раунде инспекцией было выявлено 28 076 нарушений. 464 должностных лица подверглись административному или уголовному задержанию.

Китай находится на пятом году своей войны с загрязнением природы. Начиная с конца мая правительственные инспекторы начали пересматривать тысячи нарушений, выявленных во время общенационального экологического аудита, и обнаружили, что многие из проблем не были должным образом решены.

Местные власти и государственные предприятия были обвинены в проведении "поверхностных" или даже "мошеннических" исправлений нарушений.

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Напомним, в течение девяти дней китайская провинция Цинхай жила и работала исключительно на энергии, поставляемой с солнечных электростанций, ветряков и ГЭС.