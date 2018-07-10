Рейнджеры на севере Австралии поймали огромного крокодила, за которым охотились более восьми лет. Об этом сообщает СNN.

Крокодил, возраст которого оценивают в 60 лет, весит около 600 кг и достигает в длину 4,71 м. Его поймали возле лодочного пандуса в реке Кэтрин в специальную ловушку.

Впервые крокодила заметили в 2010 году. После этого рейнджеры начали за ним охоту, с целью обезопасить людей от опасного соседства. Теперь рептилию доставят на специальную крокодилью ферму.

Предыдущим рекордсменом, пойманным в этом регионе, был крокодил длиной 4,6 метра. Его поймали в 2011 году.

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