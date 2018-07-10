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Главная » Мир » Власти Японии боятся, что сектанты украдут прах лидера Аум Синрике

Власти Японии боятся, что сектанты украдут прах лидера Аум Синрике

Власти Японии боятся, что сектанты украдут прах лидера Аум Синрике
Фото: Столица С

Меры безопасности в тюрьме усилены

10.07.18 73
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В японской тюрьме, где на прошлой неделе был казнен, а затем кремирован создатель секты "Аум Синрике" Секо Асахара, усилены меры безопасности.

Как сообщает The Guardian, полиция и спецслужбы опасаются, что последователи его учения могут выкрасть прах своего гуру для того, чтобы "отомстить за казнь".

Члены семьи Асахары спорят о том, кому должен достаться его прах. Четвертая дочь Мацумото, которая отреклась от его учения и не поддерживает общение с родственниками, утверждает, что перед смертью он попросил сотрудников тюрьмы передать прах ей. Ее мать и другие дети утверждают, что в последние годы тот был умственно недееспособен, и просят передать останки им.

Напомним, религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников, Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек.

Учение культа совмещало принципы буддизма и индуизма, а затем и апокалиптические христианские пророчества. Ее основатель Секо Асахара (настоящее имя - Тадзуо Мацумото) объявил себя одновременно Христом и первым человеком, достигшим просветления, после Будды.

Секта получила официальный статус религиозной организации в Японии в 1989 году. Число последователей стремительно возрастало по всему миру и по разным данным достигло 30-50 тыс. человек.

Постепенно "Аум Синрике" превратилась в параноидный культ, проповедующий скорое наступление конца света. Адепты секты утверждали, что грядет Третья мировая война, после которой выживут лишь члены секты.

Впоследствии "Аум Синрике" стала все чаще прибегать к насилию, похищая, избивая и убивая своих противников, зачастую используя химическое оружие для своих нападений.

В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано. 20 марта 1995 года, в разгар часа пик, члены секты при помощи зонтиков прокололи пакеты с газом зарин в поездах метро, проходящих через центральные районы Токио.

В результате погибли 13 человек и около 6 тысяч получили отравления различной степени тяжести.

В 2004 году Секо Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. 

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