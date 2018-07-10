Власти Японии боятся, что сектанты украдут прах лидера Аум Синрике

В японской тюрьме, где на прошлой неделе был казнен, а затем кремирован создатель секты "Аум Синрике" Секо Асахара, усилены меры безопасности.

Как сообщает The Guardian, полиция и спецслужбы опасаются, что последователи его учения могут выкрасть прах своего гуру для того, чтобы "отомстить за казнь".

Члены семьи Асахары спорят о том, кому должен достаться его прах. Четвертая дочь Мацумото, которая отреклась от его учения и не поддерживает общение с родственниками, утверждает, что перед смертью он попросил сотрудников тюрьмы передать прах ей. Ее мать и другие дети утверждают, что в последние годы тот был умственно недееспособен, и просят передать останки им.

Напомним, религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников, Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек.

Учение культа совмещало принципы буддизма и индуизма, а затем и апокалиптические христианские пророчества. Ее основатель Секо Асахара (настоящее имя - Тадзуо Мацумото) объявил себя одновременно Христом и первым человеком, достигшим просветления, после Будды.

Секта получила официальный статус религиозной организации в Японии в 1989 году. Число последователей стремительно возрастало по всему миру и по разным данным достигло 30-50 тыс. человек.

Постепенно "Аум Синрике" превратилась в параноидный культ, проповедующий скорое наступление конца света. Адепты секты утверждали, что грядет Третья мировая война, после которой выживут лишь члены секты.

Впоследствии "Аум Синрике" стала все чаще прибегать к насилию, похищая, избивая и убивая своих противников, зачастую используя химическое оружие для своих нападений.

В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано. 20 марта 1995 года, в разгар часа пик, члены секты при помощи зонтиков прокололи пакеты с газом зарин в поездах метро, проходящих через центральные районы Токио.

В результате погибли 13 человек и около 6 тысяч получили отравления различной степени тяжести.

В 2004 году Секо Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора.