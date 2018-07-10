Туск напомнил Трампу, что его стратегический партнер - не Путин

Президент Европейского совета Дональд Туск раскритиковал высказывания президента США Дональда Трампа. В частности? Туск считает чрезмерным постоянное недовольство Трампа Европой.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе накануне саммита НАТО, передает Европейская правда.

"Я хочу ответить президенту Трампу, который почти ежедневно критикует Европу за недостаточные, по его мнению, оборонные взносы. Дорогой президент Трамп, у Америки нет и не будет лучшего союзника, чем Европа. Сегодня европейские расходы на оборону намного превышают российские затраты, и они почти такие же, как в Китае", - сказал Туск.

Он добавил, что все европейские расходы направлены на совместную трансатлантическую безопасность.

"Деньги важны, но солидарность еще важнее. Европа первой отреагировала после терактов 11 сентября, а европейские военные вместе с американскими участвуют в миссиях в Афганистане. Не забывайте об этом, когда мы встретимся завтра на саммите, а также когда вы встретитесь с президентом Путиным в Хельсинки. Всегда следует знать, кто ваш стратегический друг и кто ваша стратегическая проблема", - отметил Туск.

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Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по Альянсу за недостаточные финансовые взносы со стороны многих стран-членов Организации.