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Главная » Мир » Видео В Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры

Видео В Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры

<span class="label red">Видео</span> В Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры

Спасательная операция завершилась успешно

10.07.18 11347
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В Таиланде успешно завершилась спасательная операция по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера, которые застряли в затопленном пещерном комплексе Тхам Луанг. Об этом сообщает CBS NEWS.

Сегодня из пещер эвакуировали последних четырех мальчиков и тренера. Их отправили в больницу на обследование.

12-й член команды был вынесен из пещерного комплекса на носилках всего около восьми часов после того, как официальные лица объявили о начале 3-го этапа спасательной операции. Самым последним эвакуировали  25-летнего тренера.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, участвовали в поисковой операции. 

2 июля их нашли британские дайверы.

8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей. 9 июля эвакуировали еще двоих.

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