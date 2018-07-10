В Таиланде успешно завершилась спасательная операция по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера, которые застряли в затопленном пещерном комплексе Тхам Луанг. Об этом сообщает CBS NEWS.

Сегодня из пещер эвакуировали последних четырех мальчиков и тренера. Их отправили в больницу на обследование.

12-й член команды был вынесен из пещерного комплекса на носилках всего около восьми часов после того, как официальные лица объявили о начале 3-го этапа спасательной операции. Самым последним эвакуировали 25-летнего тренера.

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“90 divers from around the world, the best of the best, came to save these boys, and in such a short period of time,” @biannagolodryga reports. It took three days to lead all 12 boys and their 25-year-old coach out of the cave https://t.co/5IYDNrnXiW pic.twitter.com/TqgDtloOv6 — CBS News (@CBSNews) 10 июля 2018 г.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, участвовали в поисковой операции.

2 июля их нашли британские дайверы.

8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей. 9 июля эвакуировали еще двоих.