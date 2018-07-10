МВД ФРГ представило генеральный план по мигрантам

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер во вторник, 10 июля, представил план по борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщает DW, презентация "генерального плана по миграции", состоялась в Берлине во вторник, 10 июля, на четыре недели позже запланированной даты. По словам чиновника, документ разрабатывался не коалицией, а его ведомством.

Зеегофер утверждает, что план является "поворотом в вопросе политики в отношении лиц, ищущих убежища". Чиновник также обратил внимание на рост важности "национальных мероприятий" на фоне все меньшей активности ЕС в этом плане.

Один из пунктов представленного плана предусматривает создание транзитных центров для лиц, ищущих убежища, а также центров для мигрантов в странах Африки. Кроме того, на немецко-австрийской границе должен быть внедрен "новый пограничный режим" с целью не допустить в ФРГ тех искателей убежища, заниматься которыми должны другие страны-члены ЕС.

Министр также пообещал до конца июля выяснить, какие именно соглашения следует заключить с другими членами ЕС для уменьшения числа мигрантов.

Напомним, Меркель договорилась с 14 странами ЕС о возврате мигрантов.