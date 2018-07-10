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Главная » Мир » За год население Земли увеличилось на 83 млн человек

За год население Земли увеличилось на 83 млн человек

За год население Земли увеличилось на 83 млн человек
Фото: detky.com

Каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей

10.07.18 31
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Население планеты Земля за год увеличилось на 83 миллиона жителей и сейчас составляет более 7 млрд 635 млн человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на на немецкий фонд "Население Земли" (DSW).

По его данным, каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей. 

Сильнее всего прирост населения заметен в странах Африки. Согласно прогнозам фонда, к 2050 году население континента увеличится с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.

Одной из причин такого стремительного роста численности населения эксперты называют большое количество случаев нежелательной беременности. По словам главы фонда Ренаты Бер, у половины женщин в странах к югу от Сахары больше детей, чем они хотят. Это обусловлено недостаточным уровнем образования и недостатком контрацептивов, считает Бер.

"Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности населения в мире сократился бы примерно на четверть", - заявила Бэр.

Напомним, в Организации Объединенных Наций подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 17% – до 36,4 миллиона, а в 2100 году оно может составлять всего 28,2 миллиона человек.

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