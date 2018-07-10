Кремль не поздравил Лию Ахеджакову с 80-летием

Актрису театра и кино, народную артистку России и просто человека, который в военном конфликте с РФ поддерживает Украину, Лию Ахеджакову не поздравили в Кремле с 80-летием, которое она отмечала вчера, 9 июля.



На сайте Кремля 8 июля опубликовано поздравление российского президента Владимира Путина народному артисту РСФСР Андрею Мягкову "по случаю юбилейного дня рождения", а на 9-е и 10 июля никаких поздравлений не опубликовано.

На сайте премьер-министра России Дмитрия Медведева также не забыли про день рождения Мягкова. 9 июля Медведев поздравил с юбилеем народную артистку России Зинаиду Кириенко. Про 80-летие Ахеджаковой сайт премьера не вспомнил.



Российский писатель Виктор Шендерович на своей странице в Facebook в связи с этим отметил, что властям РФ не чуждо "ничто человеческое".



"То, что из Кремля не поздравили Лию Ахеджакову с юбилеем, неожиданно говорит о его обитателях как о живых людях, которым не чуждо ничто человеческое", – написал он.

Ранее Ахеджакова заявила, что порой боится обсуждать украинский кризис с друзьями, чтобы не поссориться и не "остаться врагами на всю жизнь".