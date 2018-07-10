В Великобритании скончался бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава МИД страны Питер Карингтон.
Об этом сообщает BBC.
Карингтон скончался в понедельник, 9 июля, ему было 99 лет.
В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвали его смерть "очень печальной новостью".
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Питер Карингтон родился 6 июня 1919 года.
Он был членом Консервативной партии и возглавлял ее фракцию в парламенте Великобритании с 1963 по 1970 годы, а также в период между 1974 и 1980 годами. За свою карьеру Карингтон успел побывать министром обороны и главой МИД Великобритании.
С 1984 по 1988 годы он работал генеральным секретарем НАТО.
Напомним, украинского диссидента Левка Лукьяненко похоронили 10 июля на Байковом кладбище в Киеве.