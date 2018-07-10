Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Видео Скончался бывший генсек НАТО

Видео Скончался бывший генсек НАТО

<span class="label red">Видео</span> Скончался бывший генсек НАТО
Питер Карингтон / Фото: twitter.com/David_Cameron

Ему было 99 лет

10.07.18 51
100

В Великобритании скончался бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава МИД страны Питер Карингтон.

Об этом сообщает BBC.

Карингтон скончался в понедельник, 9 июля, ему было 99 лет.

В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвали его смерть "очень печальной новостью".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер Левко Лукьяненко

Питер Карингтон родился 6 июня 1919 года.

Он был членом Консервативной партии и возглавлял ее фракцию в парламенте Великобритании с 1963 по 1970 годы, а также в период между 1974 и 1980 годами. За свою карьеру Карингтон успел побывать министром обороны и главой МИД Великобритании.

С 1984 по 1988 годы он работал генеральным секретарем НАТО.

Напомним, украинского диссидента Левка Лукьяненко похоронили 10 июля на Байковом кладбище в Киеве.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Столтенберг назвал Украину и Грузию ближайшими партнерами НАТОМесто Бориса Джонсона занял Джереми ХантСША содержат НАТО на 90%, - Трамп
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4950
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59227
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7232
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10270
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11641
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 15489
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4881
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20594
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4375
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10055
  1. В Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры 15548 / 17039
  2. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 6252 / 6895
  3. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 4174 / 9179
  4. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 3542 / 4007
  5. Война будет долгой. На что похожа украинская контрабанда 2454 / 2597
  6. В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле 2391 / 2715
  7. У всех спасенных из тайской пещеры детей обнаружена инфекция 2382 / 2642
  8. Ученые сняли откол огромного айсберга в Гренландии 2092 / 2385
  9. Ученые обнаружили древнейший в истории цвет 1982 / 2309
  10. Желаю Трампу успехов в попытке вернуть Путина в строй, - Порошенко 1924 / 2183
  1. В Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры 53 / 17039
  2. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 26 / 4007
  3. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 12 / 9179
  4. Вида записал еще один видеоролик со словами "Слава Украине" 11 / 966
  5. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 9 / 2032
  6. Чиновники Харьковской мэрии во главе с Добкиным подозреваются в нанесении ущерба городу на 230 млн грн, - ГПУ 9 / 881
  7. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 8 / 6895
  8. Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом 8 / 817
  9. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 7 / 1567
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 7 / 43603
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.