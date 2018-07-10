В Беларуси хотят запретить георгиевские ленты

В Беларуси предложили запретить "георгиевские" ленты.

Петиция появилась на сайте petitions.by.

"В связи с непризнанным международным сообществом включением в состав Российской Федерации в начале 2014 года части территории Крымского полуострова, расположенной в пределах административных границ регионов Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также использованием георгиевской (гвардейской) ленты как символа пророссийских сил на территории Донбасса (территория Украины) во время захвата власти, с применением огнестрельного оружия и военной техники, а также ставшей в настоящее время символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма, а также пропаганды ленты в культурных, социальных и политических целях, по нашему мнению, ее использование представляет опасность для территориальной целостности Республики Беларусь", - говорится в петиции.

"Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ (статья 3 Конституции Республики Беларусь). Реализуя свое право на непосредственное участие в управлении делами общества и государства (статья 37 Конституции Республики Беларусь), просим ввести запрет и административную ответственность за пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты, а именно: изготовление, публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты и (или) её изображения на суверенной территории Республики Беларусь.

Определить документы, оригиналы боевых знамён, государственные награды и могильные сооружения, на которые вышеуказанный запрет не будет распространяться.

Считаем, что вышеуказанные меры послужат сигналом для всех стран дальнего и ближнего зарубежья, что МЫ, граждане Республики Беларусь, крайне заинтересованы в сохранении независимости и территориальной целостности Республики Беларусь, сохранении национальной безопасности Республики Беларусь в политической, военной, информационной, социальной, демографической сферах, а также повышении воспитания духа патриотизма молодёжи и национального самосознания", - говорится в тексте петиции.

Напомним, в Беларуси за распространение недостоверной информации может быть введена "крупная материальная и уголовная ответственность".