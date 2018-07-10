В ЮАР в Претории недалеко от аэропорта Уондербум потерпел крушение пассажирский самолет.
Об этом сообщает The South African.
Крушение самолета могло произойти при посадке. Очевидцы также указывают на то, что видели черный дым тянущийся от хвоста самолета. Это может указывать на проблемы с двигателем.
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Все еще неизвестно точное число пострадавших, их около 20 человек, один человек находится в критическом состоянии.
Напомним, выкатившийся со взлетной полосы самолет в Жулянах могут разобрать или разрезать.