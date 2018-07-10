Отравившийся "Новичком" в Эймсбери британец очнулся

Случайно отравившийся нервнопаралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери британец Чарли Роули пришел в себя.



Об этом во вторник, 10 июля, сообщили в районной больнице Солсбери, передает Sky News.



"Мы заметили небольшое, но значительное улучшение в состоянии Чарли Роули", - рассказала телеканалу глава службы медицинских сестер Лорна Уилкинсон.



Чарли, по ее словам, до сих пор "находится в критическом, но стабильном состоянии". Однако теперь, как она отметила, британец пришел в себя.



"Эта новость радует, но пока ясно, что опасность не миновала", - добавила Уилкинсон, заметив, что "Чарли по-прежнему очень плохо себя чувствует".

Отмечается, что медики продолжат оказывать пострадавшему круглосуточную помощь.

Напомним, 4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Сркипаль. Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

30 июня 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их дома Эймсбери неподалеку от Солсбери. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина. Однако лабораторные исследования показали, что они подверглись воздействию вещества вещества группы "Новичок".

По мнению правоохранителей, Роули и Стерджесс не были объектами покушения и вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно.

9 июля пострадавшая от "Новичка" британка Дон Стерджесс умерла в больнице.