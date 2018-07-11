Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения колхоза "Родина" в Белыничах встретился с победительницей конкурса "Мисс Беларусь–2018" Марией Василевич.



Об этом сообщает БелТА.



10 июля Мария Василевич была на местном празднике в агрогородке Вишов, где чествовали работников сельскохозяйственного кооператива. Что она там делала – государственные СМИ не уточняют. Этот агрогородок также посетил и Лукашенко.

Во время разговора Лукашенко предложил Марии присесть за стол первого председателя колхоза "Родина", и в шутку предположил, что, возможно, ей придется возглавить это предприятие.

Позже девушка заявила, что если Лукашенко говорил серьезно, и предложение актуально, то готова попробовать себя в сельском хозяйстве, а сначала ей необходимо отработать двухлетний контракт по месту своей текущей работы.



Эпизод с Марией Василевич и Александром Лукашенко с 7.18:





Отметим, финал конкурса "Мисс Беларусь-2018" 4 мая прошел во Дворце республики в Минске. Победила 20-летняя Мария Василевич. В этом году девушка окончила БГЭУ. За финалом конкурса традиционно наблюдал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет на Филиппинах в ноябре, впервые в истории примет участие девушка-трансгендер Анджела Понсе.