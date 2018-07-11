В Таиланде пещеру, из которой спасли детей, хотят сделать доступной для туристов

Пещера Кхао Луанг в Таиланде, из которой спасли 12 людей, может стать туристической достопримечательность.



Об этом заявил замглавы управления национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон, сообщает ABC News.



Он предположил, что людям со всего света, следившим за сложнейшей спасательной операцией, может быть интересно вживую посмотреть на пещеру.



"В этой кризисной ситуации сегодня я не хочу говорить о работе, но я думаю, что жителям Таиланда, нам повезло, что у нас появилась мировая достопримечательность", - сказал Ворапонсатрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск подарил тайским спасателям субмарину из куска ракеты

Окончательное решение примет департамент природных ресурсов.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, участвовали в поисковой операции.

2 июля их нашли британские дайверы.

8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей. 9 июля эвакуировали еще двоих.

10 июля в Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры.