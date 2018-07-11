Животные были сняты в национальном парке в ЮАР

В Сети обнародован видеоролик смертельной схватки кобры и варана.



Животные были сняты в национальном парке Крюгера в ЮАР. Ролик опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings.



Автором видео является женщина-очевидец, которая приехала в парк как туристка.

"Я медленно приблизилась и с изумлением обнаружила, что это массивная кобра (по общему мнению, Naja annulifera), пытающаяся одолеть крупного варана", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Уганде леопард съел ребенка сотрудницы национального парка

Позднее варан пытался вырваться, и ему это на какое-то время удалось. Тем не менее, кобра догнала его и укусила за морду. Затем проезжающий мимо автомобиль спугнул змею, а варан остался неподвижно лежать на дороге.

Ранее сообщалось, что под Днепром сбежавший из турбазы лев напугал людей и разорвал свиней.