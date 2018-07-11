Трамп: Германия – заложница России

Россия контролирует Германию через поставки нефти и газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса, передает Интерфакс-Украина.
"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - добавил он.
Американский президент считает несправедливым ситуацию, когда Германия платит РФ миллиарды долларов за поставки энергоресурсов, но при этом не спешит увеличивать расходы на оборону.
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"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу (Северный поток - 2, - ред.) с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но они платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится", - отметил Трамп.
Глава Белого дома также напомнил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является одним из руководителей проекта газопровода, и что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством поставок природного газа".
Президент подчеркнул, что подобная зависимость ФРГ от РФ в энергетической сфере оказывает негативное воздействие на НАТО, и добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
15 мая в Германии начались подготовительный работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток ‑ 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.