Трамп: Германия – заложница России

Россия контролирует Германию через поставки нефти и газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса, передает Интерфакс-Украина.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - добавил он.

Американский президент считает несправедливым ситуацию, когда Германия платит РФ миллиарды долларов за поставки энергоресурсов, но при этом не спешит увеличивать расходы на оборону.

"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу (Северный поток - 2, - ред.) с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но они платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится", - отметил Трамп.

Глава Белого дома также напомнил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является одним из руководителей проекта газопровода, и что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством поставок природного газа".

Президент подчеркнул, что подобная зависимость ФРГ от РФ в энергетической сфере оказывает негативное воздействие на НАТО, и добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

15 мая в Германии начались подготовительный работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток ‑ 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.