Когда собака поймала машину. Почему сторонники Brexit покидают правительство Великобритании

Последние несколько дней имели серьезное значение для предполагаемого выхода Великобритании из ЕС, поскольку, наконец, политика Brexit приблизилась к законам и политическим реалиям.

В течение двух лет происходили два отдельных процесса Brexit. Первый — это внутренние переговоры между Терезой Мэй и политическими сторонниками премьер-министра в правительстве, парламенте и средствах массовой информации. Второй — переговоры между Великобританией и ЕС в рамках статьи 50 Договора о Европейском союзе.

В течение двух лет происходили два отдельных процесса Brexit. Один — для внутренней аудитории, другой — для ЕС

До текущего момента, когда эти процессы соприкоснулись, было достаточно неопределенности и политической изменчивости, чтобы разделять их снова и снова, хотя бы на время. Однако согласованное предложение, прозвучавшее на встрече в Чекерс, загородной резиденции премьер-министра Великобритании, в пятницу, и последующая отставка трех министров, отстаивающих Brexit, — Дэвида Дэвиса, Бориса Джонсона и Стива Бейкера, — указывают на то, что столкновение двух процессов не может дольше откладываться.

Внутри страны миссис Мэй должна удерживать свое правительство вместе, подпитывая поддержку со стороны рядовых депутатов и популярной прессы, преимущественно выступающей за выход Великобритании из ЕС. Почти каждый шаг к Brexit, сделанный ею, каждая уловка понятны (если не оправданы) в этом внутреннем политическом контексте. Все ее речи и назначения министров предназначались для внутриполитического потребления. Ограничения свободы передвижения и юрисдикции для судов ЕС были игрой на публику.

При этом каждая уступка правительства Мэй, от последовательности переговоров и финансовых выплат после Brexitа и до ирландской границы, представлялась британскими СМИ как триумф.

Но расплата была неминуема. И поскольку вопросы законодательства и политики, рассматриваемые в ходе переговоров о выходе, более конкретны, чем поверхностная политика парламента и британских СМИ, именно им всегда приходилось уступать.

Оглашенное в резиденции Чекерс предложение было кратко изложено на трех страницах, а более подробный документ, как ожидается, будет опубликован на этой неделе. Это резюме является первым официальным документом Великобритании о Brexitе, должным образом связанным с его проблемами. Например, в отношении товаров и тарифов признано существование проблем, которые следует решить в отношении ирландской границы и касательно трансграничных цепочек поставок в более широком смысле. Принятие продолжения роли правовой практики ЕС является разумным и желательным.

Если предположить, что подробный доклад будет соответствовать этому резюме, то у Британии теперь есть, по крайней мере, переговорная позиция. ЕС вряд ли примет это предложение. В нем нет ничего серьезного относительно оказания госуслуг гражданам ЕС и свободы передвижения, а упоминание "структуры мобильности" никак не подкреплено законодательно. Но это лишь начало, даже если документ появится спустя 15 месяцев после уведомления о выходе из ЕС.

Поскольку теперь правительство должно решать существенные вопросы, неудивительно, что произошли отставки министров

Поскольку теперь правительство должно решать существенные вопросы, неудивительно, что произошли отставки министров. Реальность позволила им определиться. Наконец, есть что-то, против чего поддерживающий Brexit политик может выступить. Эти отставки служат знаком того, что правительство, наконец, приступает к поставленным задачам.

Хотя по-прежнему существует риск того, что соглашение не будет достигнуто, есть и другие возможности обретения Brexit определенной формы. Существует вероятность того, что переходный период может быть продлен или даже будет аннулировано само уведомление о выходе из ЕС. Впрочем, пока парламент полон решимости выполнить предполагаемый "наказ" референдума.

Стоит добавить, что по-прежнему есть несоответствие между внутренней политикой и предложением относительно Brexit. Тот факт, что они сблизились, не означает, что политике Brexit будет просто воплотиться в законодательство Brexit и политическую реальность. Для этого потребуются лидерство и прозрачность — два качества, отсутствующие в подходе миссис Мэй к Brexit.

Подробный доклад будет иметь решающее значение. Он должен быть одобрен на родине и должен вызвать доверие у стран ЕС — ни то, ни другое не бесспорно. Уже подавшие в отставку министры и сторонники консерваторов говорят, что его нельзя поддерживать. Позиция ЕС более согласительная, но они сначала хотят ознакомиться с докладом, трехстраничное резюме на них не повлияет.

Если подробный доклад не пройдет испытание парламентом Великобритании или чиновниками в Брюсселе, это станет серьезной проблемой. Для каких-то альтернатив времени осталось мало. И у сторонников Brexit, конечно же, не было подробного или практического плана.

Если же доклад пройдет испытание, это будет только начало серьезных переговоров. Ожидается, что Британия пойдет на уступки относительно услуг и свободы передвижения. Довольно скоро Brexit станет реальностью, пусть даже только в чисто юридической форме, неотличимой от членства в ЕС, но без представления или влияния.

Перспективы

Сейчас перед Великобританией стоит такая перспектива: Brexit не стоит времени или усилий и не согласуется с требованиями его сторонников в средствах массовой информации и политике. Альтернативами являются не-Brexit, отсроченный Brexit или отсутствие соглашения (к которому Великобритания не смогла подготовиться). Сторонники Brexit похожи на собаку, которая поймала машину. Теперь ей нужно решить, что делать дальше.

По материалам Financial Times