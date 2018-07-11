Бельгийские власти не встретили Трампа, прилетевшего в Брюссель, - СМИ

Американский президент Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Бельгию, где он будет участовать в саммите НАТО. Местные СМИ обратили внимание, что руководство страны не смогло его встретить.



Le Libre сообщает, что самолет Трампа приземлился на военном аэродроме неподалеку от Брюсселя. Трампа и его жену Меланию встречала глава протокольной службы бельгийского МИДа Франсуаза Гюстен. От американской стороны на аэродроме присутствовали посол США в стране Рональд Гидвитц, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон и постпред при ЕС Гордон Сондланд.

Как отмечает издание Le Soir, ни премьер-министр, ни король Бельгии не смогли приветствовать президента США из-за их отсутствия в стране.



Глава правительства Бельгии Шарль Мишель уехал болеть за сборную страны на ЧМ в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт. Король Филипп и глава МИД Дидье Рейндес отправились в РФ, где накануне вечером наблюдали за матчем, в котором бельгийская сборная проиграла команде Франции в полуфинале ЧМ по футболу.



В прошлом году бельгийский премьер Шарль Мишель лично встречал в аэропорту Трампа, прилетевшего на саммит НАТО.