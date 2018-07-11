Археологи в Греции обнаружили самый древний из известных рукописных вариантов эпической поэмы "Одиссея". Об этом сообщает Reuters.
Команда греческих и немецких исследователей нашла глиняную табличку со стихами древнегреческого поэта Гомера во время раскопок в Олимпии на полуострове Пелопоннес, где в древности проводились Олимпийские игры.
На табличке выгравированы 13 стихов из 14-й рапсодии Одиссеи, на которой со своим рабом Евмеем после возвращения на родной остров Итака.
По предварительным данным, табличка была создана в ІІІ веке нашей эры. Эта дата еще должна быть подтверждена, но в министерстве культуры Греции ее уже назвали "великим археологическим, эпиграфическим, литературным и историческим экспонатом".
'Oldest known extract' of Homer's Odyssey discovered in Greece https://t.co/7WNVGtwLtL pic.twitter.com/kl5FTJXSxz— Reuters UK (@ReutersUK) 10 июля 2018 г.
Напомним, "Одиссея", создание которой приписывают древнегреческому поэту Гомеру, рассказывает историю Одиссея, правителя Итаки, который в течение 10 лет блуждал по дороге домой после падения Трои. Временем создания произведения считается VIII век до н.э.