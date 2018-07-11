Археологи в Греции обнаружили самый древний из известных рукописных вариантов эпической поэмы "Одиссея". Об этом сообщает Reuters.

Команда греческих и немецких исследователей нашла глиняную табличку со стихами древнегреческого поэта Гомера во время раскопок в Олимпии на полуострове Пелопоннес, где в древности проводились Олимпийские игры.

На табличке выгравированы 13 стихов из 14-й рапсодии Одиссеи, на которой со своим рабом Евмеем после возвращения на родной остров Итака.

По предварительным данным, табличка была создана в ІІІ веке нашей эры. Эта дата еще должна быть подтверждена, но в министерстве культуры Греции ее уже назвали "великим археологическим, эпиграфическим, литературным и историческим экспонатом".

Напомним, "Одиссея", создание которой приписывают древнегреческому поэту Гомеру, рассказывает историю Одиссея, правителя Итаки, который в течение 10 лет блуждал по дороге домой после падения Трои. Временем создания произведения считается VIII век до н.э.