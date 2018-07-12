Обама ответственен за аннексию Крыма, - Трамп

Президент США не знает, что дальше будет происходить с полуостровом

Аннексию украинского Крыма Российской Федерацией допустил бывший президент США Барак Обама.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО заявил действующий американский президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

"Это интересный вопрос. Задолго до того, как я вступил в должность, президент Обама допустил это. Они (Россия) построили мост в Крым, строят порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не допустил этого, если бы был на посту (президента США)", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что не знает, что дальше будет происходить с Крымом.

"Я не доволен тем, что там происходит, но это ответственность Обамы", - добавил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет говорить об Украине.