Обама ответственен за аннексию Крыма, - Трамп

Аннексию украинского Крыма Российской Федерацией допустил бывший президент США Барак Обама.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО заявил действующий американский президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
"Это интересный вопрос. Задолго до того, как я вступил в должность, президент Обама допустил это. Они (Россия) построили мост в Крым, строят порт для подводных лодок. Это было во время правления Барака Обамы. Я бы не допустил этого, если бы был на посту (президента США)", - заявил Трамп.
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Он также подчеркнул, что не знает, что дальше будет происходить с Крымом.
"Я не доволен тем, что там происходит, но это ответственность Обамы", - добавил Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет говорить об Украине.