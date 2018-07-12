Американцы назвали Обаму лучшим президентом в их жизни, - опрос

В США провели опрос, в котором необходимо было ответить на один простой вопрос "какой президент проделал лучшую работу за всю вашу жизнь?".

Опрос, в котором респондентам можно было назвать две фамилии, был проведен исследовательской компанией Pew Research Center, которая опубликовала его результаты. Всего были опрошены две тысячи жителей США.

В итоге выяснилось, что 31% опрошенных посчитали лучшим американским президентом Барака Обаму. На второе место его поставили еще 13% респондентов.

За Обамой идет Рональд Рейган: 21% опрошенных поставили его на первое место, и 10% – на второе. Третий – Билл Клинтон (13% и 19% соответственно).

Дональда Трампа назвали лучшим за всю жизнь 10% участников опроса. На второе место его поставили 9% респондентов.

При этом отмечается, что уровень популярности Обамы сильно отличается у разных возрастных групп. Если среди респондентов в возрасте от 22 до 37 лет почти каждый второй поставил его на первое место (46% опрошенных), то в возрастной группе от 73 до 90 лет лишь 11% назвали Обаму лучшим.

Напомним, Фокус разбирался, почему экс-президент США снова окунётся в большую политику.