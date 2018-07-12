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Главная » Мир » Порошенко: Хороших сюрпризов со встречи Трампа и Путина не будет

Порошенко: Хороших сюрпризов со встречи Трампа и Путина не будет

Порошенко: Хороших сюрпризов со встречи Трампа и Путина не будет
Петр Порошенко / Фото: УНИАН

Плохих - тоже

12.07.18 85
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Позиция США по Украине и Крыму не изменится после встречи президентов Дональда Трампа и Владимир Путина. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на конференции NATO Engages, которая проходит в Брюсселе в рамках саммита НАТО, сообщает Европейская правда.

Рассказывая о своих ожиданиях от Хельсинки, Порошенко отметил, что это "только начало дискуссии, что не означает конкретных результатов".

"Обычно я очень оптимистичен, но, к сожалению, оптимистичных сюрпризов по Хельсинки не будет. И это плохая новость. Не будет также и пессимистических сюрпризов. И это хорошая новость", - сказал он.

Вместе с тем он назвал "многообещающей" повестку дня встречи и выразил уверенность, что Трамп не признает аннексию Крыма.

"Украина будет приоритетом. Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией (президента США - Ред.)", - заявил Порошенко.

Президент также добавил, что ожидает от встречи "мира, а затем - деоккупации"

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля. 

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