Почти 200 человек погибли от ливней в Японии

Это худшая погодная катастрофа за последние три десятилетия

Число жертв наводнения в Японии достигло 199.

Об этом сообщает Channel News Asia.

По словам генерального секретаря кабинета министров Есихидэ Суга, операция по спасению пострадавших от "худшей погодной катастрофы за последние три десятилетия", продолжается.

Еще примерно десяток людей считаются пропавшими без вести.

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Высокая вода размыла дороги и разрушила мосты, большинство погибших оказались под завалами собственных домов. Сейчас около 10 тысяч человек живут во временных жилищах.

Кроме того, сотни тысяч японцев сейчас без питьевой воды и электроэнергии. К спасательным операциям привлечены десятки тысяч пожарных и полицейских.

Напомним, в Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек.