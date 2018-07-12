Вашингтон полностью поддерживает НАТО, - глава Пентагона

Джеймс Мэттис считает, что НАТО сегодня сильнее, чем вчера, сильнее, чем месяц назад, сильнее, чем год назад

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Североатлантический альянс, подчеркнув, что военный блок стал сильнее благодаря принятым на саммите в Брюсселе реформам и обязательствам союзников по расходам на оборону.

Как передает Reuters, отвечая на вопрос о приверженности США НАТО, Мэттис сказал: "Именно так, как сказал президент: привержены НАТО на 100%".

"НАТО сегодня сильнее, чем вчера, сильнее, чем месяц назад, сильнее, чем год назад", - сказал глава Пентагона.

Напомним, Македонию официально пригласили в НАТО.