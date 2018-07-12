Вашингтон полностью поддерживает НАТО, - глава Пентагона

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Североатлантический альянс, подчеркнув, что военный блок стал сильнее благодаря принятым на саммите в Брюсселе реформам и обязательствам союзников по расходам на оборону.
Как передает Reuters, отвечая на вопрос о приверженности США НАТО, Мэттис сказал: "Именно так, как сказал президент: привержены НАТО на 100%".
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"НАТО сегодня сильнее, чем вчера, сильнее, чем месяц назад, сильнее, чем год назад", - сказал глава Пентагона.
Напомним, Македонию официально пригласили в НАТО.