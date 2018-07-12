Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Германия решила выдать Испании экс-лидера Каталонии

Германия решила выдать Испании экс-лидера Каталонии

Германия решила выдать Испании экс-лидера Каталонии
Фото: twitter.com/KRLS

Экстрадировать Пучдемона решили на основании обвинения в растрате

12.07.18 69
100

Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн решил выдать Испании бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает газета El Pais.

Экстрадировать Пучдемона решили на основании обвинения в растрате.

При этом, суд отклонил прошение о его выдаче в связи с обвинением в мятеже. Судья отметил, что целью Пучдемона было проведение референдума, а не подстрекательство к насилию.

Суд не стал применять никаких предупредительных мер к Пучдемону. Он остается на свободе. 

Источник в юридической команде Пучдемона рассказал изданию, что они планируют обжаловать решение об экстрадиции в Конституционном суде.

В свою очередь, экс-глава Каталонии написал в Twitter, что они разрушили главную ложь испанской власти.

"Мы победили основную ложь, которую несет государство. Германское правосудие подтвердило, что референдум 1 октября не был мятежом. Каждая минута, проведенная нашими коллегами в тюрьме, - это минута стыда и несправедливости. Мы будем сражаться до конца, и мы победим!" — заявил он.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест шестерых каталонских политиков, которые бежали, в частности Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта при попытке пересечения границы во время поездки из Финляндии в Бельгию, где он проживает после поражения в Каталонии.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона, после чего немецкая прокуратура занялась вопросом его экстрадиции в Испанию.

5 апреля немецкий суд постановил, что бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон не может быть экстрадирован по запросу Испании по основному обвинению в "организации восстания".

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Испании за 18 евро можно переместиться во времениТрамп: Германия – заложница РоссииМВД ФРГ представило генеральный план по мигрантам
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5112
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59423
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7513
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10687
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11700
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 16085
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 5291
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20951
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4478
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10323
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 22601 / 23129
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 15924 / 17325
  3. Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ 3446 / 3922
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 3433 / 12893
  5. Киевское метро может закрыться 2896 / 3237
  6. Врач Майкла Джексона заявил о "химической кастрации" поп-короля в 12-летнем возрасте 2027 / 4074
  7. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 1925 / 2205
  8. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1722 / 1939
  9. В Минэкономики сделали неутешительные прогнозы о курсе доллара до 2021 года 1708 / 1929
  10. Польша не намерена уступать Украине в вопросах исторической памяти 1671 / 1904
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 56 / 23129
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 28 / 17325
  3. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 15 / 2205
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13 / 1939
  5. Украинская церковь является матерью московской, - Синод Вселенского патриархата 8 / 584
  6. С позиции рабочей силы. Какое место занимают украинцы на рынке труда Польши 7 / 2532
  7. Телеканал Интер заплатит 4 млн грн за концерт на 9 мая 7 / 875
  8. Разминирование замедленного действия. Кто займется очищением Донбасса от взрывоопасных предметов 5 / 1080
  9. Телеканал "Интер" обжалует штраф за концерт на 9 мая 5 / 311
  10. В Минобразования напомнили, как правильно подавать документы для поступления в вузы 4 / 1804
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.