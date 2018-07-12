Германия решила выдать Испании экс-лидера Каталонии

Об этом сообщает газета El Pais.

Экстрадировать Пучдемона решили на основании обвинения в растрате.

При этом, суд отклонил прошение о его выдаче в связи с обвинением в мятеже. Судья отметил, что целью Пучдемона было проведение референдума, а не подстрекательство к насилию.

Суд не стал применять никаких предупредительных мер к Пучдемону. Он остается на свободе.

Источник в юридической команде Пучдемона рассказал изданию, что они планируют обжаловать решение об экстрадиции в Конституционном суде.

В свою очередь, экс-глава Каталонии написал в Twitter, что они разрушили главную ложь испанской власти.

"Мы победили основную ложь, которую несет государство. Германское правосудие подтвердило, что референдум 1 октября не был мятежом. Каждая минута, проведенная нашими коллегами в тюрьме, - это минута стыда и несправедливости. Мы будем сражаться до конца, и мы победим!" — заявил он.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест шестерых каталонских политиков, которые бежали, в частности Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта при попытке пересечения границы во время поездки из Финляндии в Бельгию, где он проживает после поражения в Каталонии.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона, после чего немецкая прокуратура занялась вопросом его экстрадиции в Испанию.

5 апреля немецкий суд постановил, что бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон не может быть экстрадирован по запросу Испании по основному обвинению в "организации восстания".