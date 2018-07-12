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Главная » Мир » HR-директор Uber уволилась после обвинений в дискриминации

HR-директор Uber уволилась после обвинений в дискриминации

HR-директор Uber уволилась после обвинений в дискриминации
Фото: flickr / portal gda

Женщина занималась вопросами борьбы с дискриминацией в компании

12.07.18 24
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Директор по работе с персоналом Uber Лиан Хорнси подала в отставку после внутреннего расследования возможных случаев расовой дискриминации в компании.

Об этом сообщает Reuters.

Хорнси занималась вопросами борьбы с дискриминацией в компании. Однако в неофициальном внутреннем расследовании несколько сотрудников Uber заявили, что Хорнси систематически отклоняла жалобы на расовую дискриминацию. Кроме того, они утверждают, что Хорнси сама плохо высказывалась о работниках других рас.

Сообщение об увольнении Хорнси было разослано сотрудникам Uber по электронной почте от имени гендиректора компании Дары Хосровшахи после внутреннего расследования о ее работе с заявлениями сотрудников о расовой и половой дискриминации внутри компании.

Хорнси возглавила HR-отдел в Uber в феврале 2017 года, незадолго до того, как экс-сотрудница компании Сьюзан Фаулер обвинила в своем блоге руководство в расовой и половой дискриминации сотрудников, а также в сексуальных домогательствах. 

Напомним, Uber будет распознавать пьяных пассажиров по опечаткам.

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