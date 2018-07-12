В России официально заявили о репутационных рисках пользования Telegram

По словам органа, на активность операторов в мессенджере жалуются абоненты

Роскомнадзор разослал операторам связи письма с советом закрыть свои представительства в Telegram.

Копию письма опубликовал автор Telegram-канала "Эшер II", специализирующийся на сборе информации о блокировках в российском интернете.

В письме представитель надзорного органа напомнил про блокировку Telegram на территории России, которая состоялась еще в апреле. По его словам, на активность операторов в мессенджере жалуются абоненты.

"В целях избежания возможных репутационных и иных рисков предлагаем руководствоваться указанным судебным решением при организации информационно-справочного обслуживания абонентов", — говорится в письме.

В Роскомнадзоре также уточнили, что следят за активностью операторов в Telegram.

Напомним, в Кремле признали, что заблокировать Telegram оказалось сложнее, чем они думали.