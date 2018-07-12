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Видео В Мехико рухнул торговый центр

<span class="label red">Видео</span> В Мехико рухнул торговый центр

Это произошло за считанные секунды

12.07.18 538
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В столице Мексики Мехико в четверг, 12 июля, обрушилось здание торгового центра Artz Pedregal.

Об этом сообщает Reuters.

Происшествие случилось днем на глазах у десятков прохожих. Часть многоэтажного здания рухнула за считанные секунды. 

Причины обрушения здания пока неизвестны. Сообщается, что торговый центр был построен в марте.

Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Напомним, в Кемерово снесут сгоревшую "Зимнюю вишню" и построят парк.

 

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