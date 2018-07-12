В столице Мексики Мехико в четверг, 12 июля, обрушилось здание торгового центра Artz Pedregal.
Об этом сообщает Reuters.
Происшествие случилось днем на глазах у десятков прохожих. Часть многоэтажного здания рухнула за считанные секунды.
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Причины обрушения здания пока неизвестны. Сообщается, что торговый центр был построен в марте.
Информация о пострадавших или погибших не поступала.
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