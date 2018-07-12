В Солсбери новый инцидент

Британская полиция сообщает, что в центре города Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, произошел инцидент с бездомным 30-летним мужчиной.

Мужчине стало внезапно плохо на улице Касл-стрит неподалеку от места отравления Скрипалей, сообщает полиция.

Место инцидента оцеплено полицией, работают медики. В данный момент неизвестны детали инцидента и был ли отравлен мужчина.

"Мы не хотим, чтобы люди были встревожены, но надеемся на ваше понимание. Мы сообщим вам, когда у нас будет дополнительная информация. На данный момент нет ничего, что предоставляло бы опасность для общественности. Пожалуйста, избегайте данной области и будьте уважительны к ограждению", - заявили в полиции.

Напомним, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджес. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Мужчина же пришел в сознание после "небольшого, но весомого улучшения". Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.