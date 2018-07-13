Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Гипноз декларацией. О чём умалчивает итоговый документ саммита Украина — ЕС
Гипноз декларацией. О чём умалчивает итоговый документ саммита Украина — ЕС
Фото: Getty Images

Гипноз декларацией. О чём умалчивает итоговый документ саммита Украина — ЕС

Итоговый документ саммита Украина — ЕС говорит о важном. Год назад такой документ не смогли бы принять, Россию впервые с 2014-го назвали агрессором, а европейские устремления нашей страны были признаны. Но это лишь одна сторона медали

Юрий Викторов - 13.07.18 232
200

Юбилейные двадцатые переговоры на высшем уровне между Украиной и Евросоюзом в Брюсселе завершились принятием заявления, в котором страны — члены ЕС признали европейский выбор Украины, отметили успешность проводимых Киевом реформ и назвали, впервые с 2014 года, Россию страной-агрессором. Сам факт появления такой декларации знаковый. Год назад подобный документ вообще не смогли бы принять: его согласование заблокировали бы Германия, Франция и Нидерланды. Даже это сравнение может свидетельствовать в пользу наметившегося прогресса в отношениях сторон. Вопрос только, в каких единицах можно измерить этот прогресс? Что реально он способен принести Украине? И не слишком ли Киев уповает на Брюссель в ситуации, когда сама объединённая Европа всё больше расходится по национальным квартирам, а прагматика государственных интересов её членов всё больше вступает в противоречие с заявляемыми европейскими ценностями?

Признание европейских стремлений Украины само по себе не является ключом к членству в ЕС, хотя и звучит поощрительно. По крайне мере в этом смысле удалось прорвать тот "заговор молчания", который во многом был обусловлен разногласиями, существующими внутри Евросоюза. Называть это чем-то симптоматичным, однако, едва ли стоит. Сегодня в самом ЕС всё слишком быстро меняется, чтобы надеяться на устойчивость даже этой позиции. Двухгодичной давности консультативный референдум в Нидерландах, где 60% граждан выступили против ассоциации с Украиной, ещё не выветрился из памяти. Как и слова президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сказанные накануне того события: "Украина, несомненно, не сможет стать членом ЕС в следующие 20–25 лет, и членом НАТО тоже". Эти сроки, которые напоминают тюремное наказание "чуть меньше, чем пожизненное", никто отменять не собирается. И Украина, по-видимому, ещё долго будет пребывать в отношениях с Европой на положении гостя, которого вроде как пригласили в дом, но дальше кухни не пустили. Если нас радует такая топография, тогда, безусловно, можно порадоваться и тому, что в декларации из 11 пунктов 3-м закреплено благодушие хозяев: нас не гонят взашей. Мы можем там оставаться.

Признание европейских стремлений Украины само по себе не является ключом к членству в ЕС, хотя и звучит поощрительно

Такая позиция, кстати, в своё время была обозначена итальянским политиком Романо Проди, который, как вспоминает украинский дипломат Василий Филипчук, на посту главы Еврокомиссии предложил Украине, а заодно странам от Марокко до России, "всё, кроме институтов". А в общении с одним украинским политиком именно так и выразился: "Мы вас пустим на кухню". То есть даже если соискателям европейской общности и дадут возможность играть по правилам ЕС, доступ к тому, чтобы каким-то образом быть причастным к формированию этих правил, останется закрыт.

Можно конечно, сказать, что Проди — это вчерашний день. В 2004 году он отошёл от дел в Еврокомиссии. С тех пор много воды утекло. Много чего изменилось. Всё так (даже в жизни Проди: его дом в Болонье, например, нынешней весной успели ограбить, пока он с супругой был на аудиенции у папы римского). Но это не говорит о том, что нынешняя Европа стала более открытой для тех, кто в отношениях с ней пытается добиться статуса хотя бы дальнего родственника.

Воинствующая Европа

О тенденции к закрытости, которая может стать в Европе доминирующей, благодаря таким фигурам, как набирающий силу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, написал недавно редактор уважаемой Financial Times Джон Ллойд. Орбан, замечает он, "предлагает то, что в христианстве называют воинствующей церковью: сопротивление тому, чтобы чужие, даже враждебные ценности размыли существующие. Европа, которую основатели ЕС и их последователи видели открытым обществом, в большей степени превращается в закрытую крепость".

Может показаться странным, что лидер страны с населением в 10 миллионов человек, которая не принадлежит к Старому Свету, способен быть влиятельной фигурой, определяющей, что и как будет происходить на континенте. Но это только на первый взгляд. Во-первых, очень многое в росте потенций политиков из Центральной Европы определил фактор Брексита. Тут как в саванне: лев покидает территорию, его место занимают звери рангом пониже. Но, возможно, с ещё большими амбициями. Во-вторых, Орбан, составляющий ныне, по мнению Ллойда, конкуренцию Макрону и Меркель, такой не один. Те, кто пришёл сейчас к власти в Италии, этот тезис красноречиво подтверждают. Наконец, те, кто сомневается в могущественности господина Орбана, может вспомнить палки, которые он то и дело вставляет в колёса и без того не слишком быстро едущей Украине. Последняя из них — попытка блокировать на саммите НАТО в Брюсселе любое решение по итогам встречи с представителями Украины и Грузии.

Строительство "Северного потока – 2" подтверждает раздробленность Европы

Предполагать, что в ближайшем будущем в Европе начнут царить иные порядки, особых оснований нет. Сегодня ЕС держится во многом на позиции Германии. Ещё точнее — на фигуре Ангелы Меркель. Но она всё больше превращается в "хромую утку", вынужденную и внутри страны, и на международной арене идти на компромиссы такой глубины, которая вот-вот сравнится с глубиной могилы, где может быть похоронена сама идея Евросоюза. Именно в силу довольно туманных перспектив самого ЕС степень радости от того, что Киеву официально, под подпись еврочиновников, разрешили мечтать о будущем в этом альянсе, вероятно, следует быть более умеренной. Тем более что часть наших проблем всегда останется с нами, в какой бы статус Украину ни возвели. Пункт о коррупции, содержащийся в принятом странами ЕС заявлении, не столько хвалит официальную украинскую власть, сколько подталкивает к тому, что она и так обязана делать. "Вы неплохо боретесь с коррупцией, боритесь ещё лучше" — это всё, в сущности, про нас, а не "про нас с ними".

Хоть что-то конкретное

Возможно, самым вдохновляющим в принятой декларации является позиция по России: она — агрессор. РФ должна "обеспечить доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством". Должна "немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан на Крымском полуострове и в России". Она ответственна за конфликт на Донбассе и за сбитый авиалайнер рейса MH17. Да, и она останется под санкциями, пока не будут выполнены минские соглашения. Но и здесь повод для оптимизма может состоять лишь в том, что в ЕС сподобились-таки изложить все эти тезисы на бумаге. Но разве это приблизит каким-то образом мир на востоке Украины? Или мы вот-вот увидим в Гааге президента Путина? Нет, конечно. И даже не очень понятно, будут ли в Европе помнить дольше эти слова или же те, что пару дней спустя произнесла Ангела Меркель на саммите НАТО. О том, что члены Альянса хотят иметь "разум­ные" отношения с Россией.

"Европа, которую основатели ЕС и их последователи видели открытым обществом, в большей степени превращается в закрытую крепость"

Разумность — в данном контексте почти синоним прагматизма. Его та же Меркель демонстрирует там, где речь идёт об экономическом интересе. Например, когда решается судьба "Северного потока — 2". На весах выгоды он выглядит для Германии и ряда тех, кто смотрит на проблему под схожим углом зрения (Австрия, Нидерланды, Бельгия), выгодным и нужным. На него куда больший спрос, чем на так называемые европейские ценности. На этой почве можно иметь дело хоть с Путиным, хоть с самим чёртом. Поэтому, с одной стороны, в декларации можно, как Смердяков Ивану Карамазову, сказать России/Путину: "Вы и убили". А с другой — после саммита, на пресс-конференции, выслушать объяснения Дональда Туска, почему "Северный поток — 2" до сих пор так и не остановлен: "Еврокомиссия ищет мандат, чтобы применить европейские энергетические правила к этому проекту. К сожалению, некоторые страны-члены не поддерживают это мнение".

Воистину, к сожалению. Потому что крест на этом проекте значил бы для Украины куда больше, чем львиная доля тех пунктов, которые внесли в декларацию.

Президент Пётр Порошенко часто перебирает по части пафоса, но его слова, сказанные в Давосе, о том, что "Северный поток — 2" — тест на единство для Европы, — абсолютно трезвая оценка. И пока Европа этот тест достойно пройти, увы, не может. Подтверждая бессилие перед лицом охвативших её противоречий. То, что Украина стремится прыгнуть в этот бурлящий котёл, — вполне нормально. Нам просто некуда больше прыгать. Ненормален лишь тот энтузиазм, с которым мы сопровождаем это гимнастическое упражнение. И те документы, которыми нас к нему поощряют в ЕС.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В Украине за первое полугодие купили 3,5 тысяч электромобилей, - ОмелянУкраина и Польша проведут Дни добрососедстваВід зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5283
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59615
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7781
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 11126
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11778
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 16802
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 5648
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21280
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4577
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10538
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 21246 / 24288
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 18375 / 20603
  3. Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов 12773 / 16744
  4. Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса 4417 / 4775
  5. Трамп провел переговоры с Порошенко, - СМИ 3661 / 4119
  6. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 3042 / 3102
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 3006 / 14404
  8. С видом на море. Как Украина возрождает военно-морской флот 2866 / 3162
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 2581 / 3768
  10. NASA уничтожило свидетельства жизни на Марсе 40 лет назад 2528 / 3020
  1. Восстание "евробляхеров". Чего добиваются владельцы автомобилей на еврономерах 48 / 24288
  2. В киевском метро объявили об изменении стоимости проезда 31 / 20603
  3. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 30 / 1707
  4. Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов 24 / 16744
  5. Від зради до перемоги. Україна в пошуках супергероя 22 / 3102
  6. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 21 / 3768
  7. Единственную в Украине школу кобзарей закрыли 15 / 640
  8. Зона НАТО. Что изменил для Украины очередной саммит стран-участниц Североатлантического альянса 12 / 4775
  9. Телеканал "Интер" обжалует штраф за концерт на 9 мая 6 / 363
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 6 / 45371
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.