Трамп должен заставить Путина отвечать за свои действия, - Маккейн

Сенатор Джон Маккейн напомнил президенту США Дональду Трампу перед его встречей с президентом РФ, что Владимир Путин не просто конкурент, а враг США.



Соответствующее заявление он разместил на своем официальном сайте.



"Путин вовсе не друг и не просто конкурент. Путин является врагом Америки, и не потому, что мы так хотим, а потому, что он выбрал это", − заявил Маккейн.

"Он (Путин – ред.) выбрал вторжение в Украину и аннексию Крыма. Он выбрал помощь режиму Асада, который убивает сирийский народ. Он выбрал атаку на выборы в Америке и подрыв демократических институтов во всем мире и в самой России", – добавил политик.

Маккейн уверен, что американский лидер должен заставить Путина отвечать за свои действия. Если это не получится, то лидерские позиции США в мире окажутся под сомнением.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.

Как сообщил президент Украины Петр Порошенко, позиция США по Украине и Крыму не изменится после встречи президентов Дональда Трампа и Владимир Путина.