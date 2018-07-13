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Фото Обнародовано фото заключенного Манафорта в тюрьме

<span class="label red">Фото</span> Обнародовано фото заключенного Манафорта в тюрьме
Пол Манафорт/Фото: Телеграф

Снимок сделали после четырех недель отбывания наказания

13.07.18 1296
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Опубликован снимок заключенного Пола Манафорта, которого 12 июля перевели в тюрьму Александрия, штат Вирджиния, сообщает Голос Америки.

На снимке видны его волосы с проседью, а на лице − легкую небритость.

Отмечается, что фотографию сделали после четырех недель отбывания наказания в тюрьме городка Варшава (штат Вирджиния).

Фото: twitter.com/jaketapper

"Ввиду важности заключенного, Манафорт будет находиться под защитой, что будет ограничивать его контакт с другими заключенными", − сообщил представитель офиса шерифа Александрии.

Сообщается, что в тюрьме ему созданы комфортные условия содержания с собственной ванной комнатой, телефоном, ноутбуком и рабочим кабинетом.

Отметим, Манафорта взяли под стражу после жалобы команды специального прокурора Роберта Мюллера на то, что подозреваемый пытался влиять на свидетелей.

Напомним, Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США правительства Украины времен беглого экс-президента Януковича.

Ранее сообщалось, что Манафорт не признал себя виновным по новому обвинительному заключению в расследовании вмешательства РФ в американские выборы и предстанет перед судом в сентябре.

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