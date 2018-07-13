Суд обязал Johnson & Johnson выплатить 4 млрд долларов 22 женщинам, заболевшим раком

Американский суд обязал компанию Johnson & Johnson заплатить 4,7 млрд долларов компенсации женщинам, которые заявили, что использование присыпки Johnsonʼs Baby Powder —вызвало у них рак яичников. Об этом пишет The Guardian.

Шесть из 22 женщин, которые подали коллективный иск, уже умерли. Компенсацию получат их семьи.

В суде истцы утверждали, что присыпка стала причиной рака, поскольку тальк, который является основным ингредиентом продукта, содержал примести асбеста, признанного опасным для здоровья человека. Эту информацию подтвердили медицинские эксперты.

Адвокаты заявили, что асбестовые волокна и частицы талька были обнаружены в тканях яичника у многих женщин.

"Мы надеемся, что этот вердикт привлечет внимание совета J & J и что он поможет им лучше информировать медицинское сообщество и общественность о связи между асбестом, тальком и раком яичников", - сказал главный адвокат женщин Марк Ланиэр.

Компания Johnson & Johnson назвала решение суда результатом "в корне несправедливого судебного процесса" и пообещала подать аппеляцию.

В общей суме на Johnson & Johnson подали в суд более чем 9 000 женщин, которые утверждают, что присыпка компании способствовал появлению у них рака яичников.

Напомним, бывший сотрудник американской компании Apple обвинен американскими властями в краже коммерческой информации о проекте компании в сфере самоуправляемых автомобилей. Ему грозит 10 лет тюрьмы.