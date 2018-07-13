На дне Мексиканского залива (штат Флорида) открылся первый в США подводный музей - UMA (Underwater Museum of Art).



На сегодняшний день в его экспозиции всего лишь семь скульптур, но коллекция будет постоянно пополняться. Все экспонаты находятся на глубине более 17 метров, поэтому увидеть их без акваланга не удастся, сообщает CNN.

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Cкульптуры, созданные современными художниками, порадуют не только посетителей, но и подводных жителей.

The first underwater museum in the United States has opened off the coast of northwest Florida https://t.co/gHgizjbzVK pic.twitter.com/S4TEtkcPe0 — CNN (@CNN) 13 июля 2018 г.

К примеру, скульптура "Паутина" сделана из специального бетона, схожего по составу с раковиной устрицы, и со временем в его трещинах могут поселиться моллюски.



Внутри следующей скульптуры - огромного ананаса из нержавеющей стали - смогут укрыться стаи маленьких рыб. На дне установлены также гигантский череп и осьминог.



Спонсоры этого музея надеются, что скульптуры на дне моря помогут восстановить флору и фауну кораллового рифа этой части Мексиканского залива, где рифов почти не осталось. Сейчас 95% местного дна - песчаные необитаемые низины.



Отметим, подводные музеи уже давно действуют в мексиканском городе Канкун, а также на испанском острове Лансароте.



Подводный музей в Канкуне



Музей в Канкуне под названием Musa (Underwater Museum of Art) был открыт в 2010 году. Он расположен на границе Мексиканского залива и Карибского моря, недалеко от острова Исла Мухерес на расстоянии чуть больше километра от его побережья на глубине от 4 до 8 метров.

Музей представляет собой комплекс скульптур на морском дне. В большинстве своем это скульптуры людей в натуральную величину. Но есть также и автомобиль и дом. Ежегодно его посещают около 750 000 человек. Цена посещения музея начинается от 50 долларов и зависит от способа посещения.



Подводный музей на испанском острове Лансароте



Подводный музей на Канарах, на острове Лансароте, находятся на дне океана на глубине от 12 до 15 метров в районе курорта Плайя-Бланка. Общая площадь территории, на которой стоят статуи, около 500 кв. метров.

Власти острова Лансароте выделили на создание этого музея 800 тысяч евро.

Отметим, ранее в столице Германии Берлине открыли Национальный урбанистический музей современного уличного искусства. Его считают первым музеем уличного искусства в мире.