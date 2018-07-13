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Видео На дне Мексиканского залива открылся первый в США подводный музей

<span class="label red">Видео</span> На дне Мексиканского залива открылся первый в США подводный музей
Фото:us.cnn.com

Спонсоры проекта надеются, что скульптуры на дне моря помогут восстановить флору и фауну кораллового рифа

13.07.18 464
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На дне Мексиканского залива (штат Флорида) открылся первый в США подводный музей - UMA (Underwater Museum of Art).

На сегодняшний день в его экспозиции всего лишь семь скульптур, но коллекция будет постоянно пополняться. Все экспонаты находятся на глубине более 17 метров, поэтому увидеть их без акваланга не удастся, сообщает CNN.

Cкульптуры, созданные современными художниками, порадуют не только посетителей, но и подводных жителей.

К примеру, скульптура "Паутина" сделана из специального бетона, схожего по составу с раковиной устрицы, и со временем в его трещинах могут поселиться моллюски.

Внутри следующей скульптуры - огромного ананаса из нержавеющей стали - смогут укрыться стаи маленьких рыб. На дне установлены также гигантский череп и осьминог.

Спонсоры этого музея надеются, что скульптуры на дне моря помогут восстановить флору и фауну кораллового рифа этой части Мексиканского залива, где рифов почти не осталось. Сейчас 95% местного дна - песчаные необитаемые низины.

Отметим, подводные музеи уже давно действуют в мексиканском городе Канкун, а также на испанском острове Лансароте.

Подводный музей в Канкуне

Музей в Канкуне под названием Musa (Underwater Museum of Art) был открыт в 2010 году. Он расположен на границе Мексиканского залива и Карибского моря, недалеко от острова Исла Мухерес на расстоянии чуть больше километра от его побережья на глубине от 4 до 8 метров.

Музей представляет собой комплекс скульптур на морском дне. В большинстве своем это скульптуры людей в натуральную величину. Но есть также и автомобиль и дом. Ежегодно его посещают около 750 000 человек. Цена посещения музея начинается от 50 долларов и зависит от способа посещения.

Подводный музей на испанском острове Лансароте

Подводный музей на Канарах, на острове Лансароте, находятся на дне океана на глубине от 12 до 15 метров в районе курорта Плайя-Бланка. Общая площадь территории, на которой стоят статуи, около 500 кв. метров.

Власти острова Лансароте выделили на создание этого музея 800 тысяч евро. 

Отметим, ранее в столице Германии Берлине открыли Национальный урбанистический музей современного уличного искусства. Его считают первым музеем уличного искусства в мире.

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