Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов

Два военных самолета России нарушили воздушное пространство Южной Кореи.
Об этом сообщает Reuters.
Чтобы их перехватить подняли военную авиацию, заявляют в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
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Российские самолеты, распознаны военными бомбардировщиками, провели более трех часов в опознавательной зоне ПВО Кореи.
Объединенном комитет начальников штабов Южной Кореи, так и Министерство обороны отказались предоставить подробную информацию о количестве развернутых южнокорейских военных самолетов.
Напомним, два самолета авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines столкнулись в аэропорту южнокорейского города Кимпхо.
Оба воздушных судна получили повреждения. На момент столкновения в салонах Boeing-747 и Airbus A-330 не было пассажиров.