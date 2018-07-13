Финляндия введет пограничный контроль из-за встречи Трампа и Путина

Проверки на границах с ЕС будут выборочными

Правительство Финляндии приняло решение о временном возобновлении контроля на границах страны с другими государствами Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Проверки вводятся в связи с усилением мер безопасности накануне встречи президентов России и США, которая пройдет в Хельсинки 16 июля.

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Как сообщается, все это время проверки на границах с ЕС будут выборочными, в первую очередь им будут подвергаться иностранцы, вызвавшие подозрение у спецслужб. Особое внимание власти намерены обратить на пассажиров, проходящих через аэропорт Вантаа и морские порты Хельсинки и Турку.

"Целью (введения контроля) является обеспечение соблюдения иностранными гражданами, прибывающими в Финляндию или покидающими ее, условий въезда и пребывания в стране, а также выявления лиц, которые могут представлять угрозу", - пояснили в пресс-службе финского правительства.

При этом никаких дополнительных документов у лиц, пересекающих границу Финляндии, власть обещает не требовать.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина подтвердит, что Украина находится на переднем крае европейской и трансатлантической политики.