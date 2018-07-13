Число жертв взрыва в Пакистане выросло до 65

Количество погибших в результате атаки с применением бомбы на митинге в Белуджистане на юго-западе Пакистана возросло до 65 человек.

Об этом сообщает AP с ссылкой на министра провинции.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Мастунг, недалеко от столицы провинции Белуджистана Кветта, террорист-смертник совершил нападение на колонну сопровождения кандидата в провинциальную ассамблею Белуджистана Сираджа Раисани.

Отметим, общенациональные и региональные выборы в Пакистане состоятся 25 июля. Порядок на 85 тыс. избирательных участках будут обеспечивать 371 тыс. человек - беспрецедентное число сотрудников сил безопасности и военных.

Напомним, Трамп назвал Пакистан местом для агентов хаоса и террора.