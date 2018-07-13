В Египте поезд сошел с рельсов, 55 человек пострадали

Поезд сошел с рельсов в Египте поблизости от Каира, в результате пострадали как минимум 55 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Пострадавших направили в больницы, информации о погибших пока не поступало.
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На место происшествия вблизи города Эль-Гиза прибыли службы для устранения последствий аварии.
Причины происшествия пока неизвестны, отмечает агентство.
Напомним, американец выжил после падения под поезд.
В Колорадо мужчине повезло, что он остался жив после того, как его затянуло под поезд.