Бывший руководитель ФБР Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в выборы США, доказал вмешательство двенадцати российских разведчиков во вмешательстве в в ход выборов.
Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, 12 членов Главного разведывательного управления России обвиняются в краже логинов и паролей волонтеров избирательного штаба Хиллари Клинтон. В том числе, были украдены данные учетных записей председателя штаба Клинтон Джона Подесты. Также, они взломали компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии США.
Обвинения включают в себя заговор с целью совершения преступления против США, усугубление кражи личных данных и заговор с целью отмывания денег. Шпионов обвиняют в размножении украденных электронных писем в Интернете.
В сети появился документ со списком причастных российских разведчиков.
Минобороны России обвинения пока никак не прокомментировало.
Это заявление было сделано всего за три дня до того, как президент Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.