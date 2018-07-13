Британская полиция нашла бутылку с "Новичком"

Полицейские в Великобритании рассказали, что нашли маленькую бутылочку с "Новичком".
Об этом сообщает AFP.
"Британская полиция заявляет, что нашла "маленькую буточку", которая содержит Новичок, нервный агент, используемый в марте против бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери", - говорится в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия произвела 20 тонн "Новичка", для убийства нужно 2 миллиграмма, - создатель вещества
Другое агентство АР со ссылкой на полицию добавляет, что правоохранители предполагают, что они нашли бутылку, которая могла быть источником отравления британской пары.
Напомним, сотрудники Скотланд-Ярда пообщались с Чарли Роули, который пришел в себя после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в английском Эймсбери.