Британская полиция нашла бутылку с "Новичком"

Именно она могла быть источником отравления британской пары

Полицейские в Великобритании рассказали, что нашли маленькую бутылочку с "Новичком".

Об этом сообщает AFP.

"Британская полиция заявляет, что нашла "маленькую буточку", которая содержит Новичок, нервный агент, используемый в марте против бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери", - говорится в сообщении.

Другое агентство АР со ссылкой на полицию добавляет, что правоохранители предполагают, что они нашли бутылку, которая могла быть источником отравления британской пары.

Напомним, сотрудники Скотланд-Ярда пообщались с Чарли Роули, который пришел в себя после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в английском Эймсбери.