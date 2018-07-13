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Главная » Мир » Видео Американские военные взорвали пусковые площадки ракет на мысе Канаверал

Видео Американские военные взорвали пусковые площадки ракет на мысе Канаверал

<span class="label red">Видео</span> Американские военные взорвали пусковые площадки ракет на мысе Канаверал
Фото osiktakan.ru

Ликвидация пусковых площадок объясняется соображениями безопасности

13.07.18 114
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В четверг 12 июля 2018 года американские военные взорвали башни пусковых площадок A и B стартового комплекса 17 базы ВВС США на мысе Канаверал. 

Об этом сообщает Spaceflight Now.

В настоящее время стартовый комплекс 17 сдан в аренду компании Moon Express. Ликвидация пусковых площадок объясняется соображениями безопасности.

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С 1957 по 2011 год со стартового комплекса 17 проведено 325 запусков ракет семейства Thor и Delta. С площадки комплекса 17 в 1957 году была запущена первая американская баллистическая ракета средней дальности.

В интересах НАСА с комплекса 17 были запущены три первых марсианских ровера Sojourner, Spirit и Opportunity, первая в мире станция на орбите Меркурия MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), телескоп Spitzer, станция для исследования Весты и Цереры Dawn и обсерватория для поиска экзопланет Kepler.

Напомним, NASA уничтожило свидетельства жизни на Марсе 40 лет назад.

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